Nandez per Ounas: Giuntoli riflette. Ma Veretout resta il primo obiettivo

La Gazzetta dello Sport (M.Malfitano) – Il Cagliari ha offerto Nandez al Napoli per la trattativa che potrebbe portare Ounas in Sardegna. C’è stato l’incontro tra Giuntoli e l’agente del centrocampista che può diventare un nuovo obiettivo di mercato dei partenopei. Nandez si è detto entusiasta della nuova destinazione ed ora la discussione si sposterà in un’altra sede. Sistemare il centrocampo è un’esigenza di Gattuso e il profilo numero uno individuato è quello di Veretout. Il Napoli ha offerto 30 milioni di euro, ma la Roma ne chede 40. Questo investimento, al momento, non è contemplato nella politica economica del Napoli che ha già speso 80 milioni per Osimhen. Tra le due società c’è sempre in ballo lo scambio Under-Milik che potrebbe concludersi a breve se la Roma decidesse di versare una decina di milioni nelle casse di De Laurentiis. Giuntoli rimane ottimista, ma lavora anche su altri tavoli.