La Lazio riesce a strappare il pareggio al Torino nella gara infrasettimanale di Serie A grazie ad un rigore trasformato da Ciro Immobile nei minuti di recupero e si presenta al derby, in programma domenica alle ore 18, a -4 dalla Roma. Vedat Muriqi ha commentato così la gara a fine partita:

“La Lazio è una squadra che non deve essere contenta per un punto, ma è meglio di nulla. Era importante fare risultato prima del derby, adesso lavoriamo di più per portare a casa la vittoria contro la Roma“.