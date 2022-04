Mourinho: “Zaniolo è tornato infortunato dalla Nazionale, non è disponibile. Veretout non si è allenato”

Josè Mourinho è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria in programma domenica alle ore 18. Queste le sue parole:

Per chi è tornato dalla nazionale, sono tutti a disposizione? Quali sono le condizioni di Zaniolo e Spinazzola?

Per Spinazzola le notizie sono positive, però sembra che voi stiate cercando di avere una partita o un momento esatto dove noi possiamo dire che lui torna e questo è impossibile. Sono troppi mesi che non si allena con la squadra. Inizia a poco a poco ad allenarsi con la squadra adesso, in modo progressivo. Sono tutti contenti, il giocatore, il dipartimento medico, tutti. Però tranquilli. Non vogliamo né possiamo dire che torna domani, o la prossima settimana o l’ultima partita. E’ tutto positivo, che è la cosa più importante. Il giocatore è super felice e questo è quello che conta. Zaniolo è infortunato. E’ arrivato infortunato dalla Nazionale, giovedì è arrivato con un problema ai flessori. Non si è allenato giovedì, né venerdì, né oggi e quindi ovviamente non è disponibile per domani. Tutti gli altri nessun problema. Solo la gestione di Mancini quando è tornato, ma è tornato presto e giovedì si stava già allenando con la squadra. Anche chi è arrivato ieri, come Vina e Felix, che hanno viaggiato di più, tutto ok. Veretout non si è allenato con la squadra neanche oggi. Non bisogna dire quello che non posso dire, però non è disponibile per domani.

Restando su Zaniolo, ci può dire come sta vivendo questa fase?

Avevo già scritto su questo foglio “Zaniolo sarà la seconda domanda”.

Zaniolo è rimasto in panchina 90 minuti nel derby, è stato in tribuna la prima partita della Nazionale e non ha giocato benissimo i primi 45 minuti in Turchia. Che momento è per lui?

Io voglio solo parlare di noi. Quello che è succede in Nazionale io per una questione di principio non lo commento. Vi dico già da adesso che mi dispiace tanto che non ci sia l’Italia al Mondiale. Se fosse arrivata contro il Portogallo ovviamente avrei tifato per questo ai play-off. Ma come persona che lavora in Italia, ama l’Italia e rispetta la storia calcistica dell’Italia, mi dispiace tanto. Sarà l’unica cosa che dirò sull’Italia. I miei giocatori, anche se sono miei giocatori, quando vanno in Nazionale italiana non c’è niente da dire, non ci sono commenti da parte mia. L’unica cosa che posso dire su Zaniolo è che ci sono tanti giocatori che vanno in panchina con il loro club, una partita ogni tanto. È una cosa del tutto normale. Non vedo questo tipo di domande con altri club, con altri allenatori. Zaniolo è andato in panchina una partita contro la Lazio. Abbiamo adottato una strategia diversa, con l’obiettivo di vincere e lo abbiamo fatto. Non c’è storia. Dopo va in Nazionale, quello che è successo lì non è da commentare per me. È arrivato qui giovedì mattina con un problema ai flessori, non possiamo controllare ciò che succede in Nazionale. Possiamo commentarlo, ma non voglio. Non si è mai allenato questi giorni, lui è stato il primo a dirmi di non essere disponibile per la partita, non c’è storia. Sapevo che la seconda domanda sarebbe stata su di lui, ma non voglio dire altro perché non c’è storia. Non vedo voi chiedere ad Allegri perché non gioca Bernardeschi, non vedo voi chiedere ad Inzaghi perché non ha giocato Edin. Sembra che di qua ci siano delle ossessioni per la situazione di Zaniolo. E’ semplice, non c’è niente da dire. Se vuoi sapere qualcosa in più chiama Zaniolo o l’agente, che ti possono dire, spero, la verità. Cioè che lui è arrivato qui con un problema ai flessori.

In questi giorni si è fatto un processo all’Italia come movimento calcistico. Lei che ha conosciuto il calcio italiano anche in altri tempi, ha una sua spiegazione di questo nostro calo?

Ho la mia opinione, ma non voglio condividerla. La mia opinione è basata sulla mia esperienza in Italia, in due periodi diversi. Ho lavorato all’estero in paesi come Spagna o Inghilterra ma non voglio condividere la mia opinione. Non sarebbe etico secondo me. Se qualche persona con responsabilità me lo chiedesse in privato, posso rispondere con piacere. Già sono 3 anni di Italia ed io mi sento bene in questo paese. Se c’è una cosa privata in cui posso condividere esperienze e opinioni, ovviamente sono disponibile. Ma alimentare un giudizio pubblico e questo, che è il vostro lavoro ma non il mio, non lo farò.