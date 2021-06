Mourinho vuol portare la Roma a casa sua

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Mourinho vuol portare la Roma ad allenarsi a casa sua. Da martedì il nuovo segretario Lombardo ha iniziato a visionare alcune località in Portogallo, tra le quali una è nelle vicinanze di Oporto, con campi da calcio e un resort a cinque stelle. L’altra è nell’Algave, dove sono state visionate Portimao, Lagos e Villarreal. Tutte località che Mourinho e Pinto conoscono benissimo. Le sede del ritiro è molto probabile che sarà in Portogallo, entro questa settimana si prenderà una decisione. La partenza potrebbe avvenire tra il 26 e il 28 luglio, dopo una prima fase della preparazione a Trigoria.

La scelta della sede del ritiro deve tener conto delle esigenze di bilancio del club giallorosso e quelle del nuovo allenatore, che vuole blindare la squadra lontano da distrazioni esterne. I test medici all’inizio della preparazione si faranno a Villa Stuart e al Campus Biomedico. Se verrà scelta la sede del ritiro in Portogallo una delle tre amichevoli richieste da Mourinho si giocheranno contro il Benfica. Nella prima parte del ritiro saranno assenti i Nazionali impegnati all’Europeo, nella seconda parte sarà presente la rosa al completo. L’ipotesi di un ritiro in Italia non è mai stata presa in considerazione, mentre restano in piedi soluzioni in Austria e Germania.