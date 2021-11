Mourinho uscirà dal tunnel in tempi brevi?

La Gazzetta dello Sport (S. Vernazza) – No, neppure se vincesse domenica sera a Marassi contro il Genoa. Non basta una vittoria, serve una sequenza di successi, occorre che José Mourinho renda riconoscibile la Roma, fosse anche e soltanto per il temperamento.

Le squadre di Mou non hanno mai incantato per la bellezza, ma rubavano l’occhio per la cattiveria, la spietatezza, la presa sulla partita. Questa Roma è ondivaga, non si capisce quale anima abbia.