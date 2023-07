Oggi è ufficialmente iniziata la nuova stagione della Roma. Mourinho e i suoi ragazzi si sono ritrovati al centro sportivo Fulvio Bernardini per il primo allenamento della stagione, assenti i nazionali che invece rientreranno la prossima settimana. A condividere uno scatto della seduta è proprio lo Special One che ha scritto: “Trigoria, difficile ma bello essere di nuovo in campo”.