Mourinho: “Taylor sembrava spagnolo. Voglio rimanere, ma io e i giocatori meritiamo di più. Un’ingiustizia che Lamela abbia calciato il rigore”

José Mourinho ha commentato la sconfitta della Roma in Europa League contro il Siviglia. Di seguito le parole dello Special One:

MOURINHO A SKY

Lo sport è questo, però a testa alta?

Quello che ho detto io, o usciamo con la coppa o morti. Siamo morti di stanchezza fisica e mentale, ma anche perché pensiamo che è un risultato ingiusto con tanti episodi da parlare. Non arriva la coppa ma noi stanchi e orgogliosi, puoi perdere una partita ma non la dignità. Ho vinto 5 finali e perso questa e non torno a casa piu orgoglioso di questa volta.

Dybala attaccato alla maglia come tutti?

Siamo attaccati alla maglia e alla nostra natura, prendiamo le cose con serietà e lavoriamo tanto con tutto quello che abbiamo da dare. Ognuno reagisce in modo diverso, chi piange e chi no. La verità è che siamo tutti tristissimi, arriviamo a casa morti di stanchezza e morti nel sentire che è ingiusto. Grande partita e grande finale. Intensa, maschia e vibrante. Ma con un arbitro che sembrava spagnolo. Gialli gialli gialli e Lamela non prende il secondo giallo e poi è rigorista.

Il pubblico della ha capito? Cosa farà nel futuro?

Vado in vacanza lunedì, se fino a lunedì abbiamo tempo di parlare, si, sennò vado in vacanza e dopo si vedrà. Con questi ragazzi io devo lottare per loro, e lottare per loro è anche non dirti oggi che rimango.

Parlerà con la società per il futuro?

Ho detto alla proprietà qualche mese fa che se ci fosse qualche contatto con un club lo direi subito onestamente, ho parlato a dicembre per la nazionale portoghese. Da dicembre non ho avuto ancora nessun contatto con nessuna squadra, ho un altro anno di contratto con la Roma, la situazione è questa.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Sul futuro.

Voglio rimanere, però i miei giocatori meritano di più, anche io merito di più. Voglio lottare per di più. Sono stanco di essere allenatore e di essere uomo di comunicazione e di essere la faccia che dice “siamo stati rubati”. Sono un pochino stanco di essere tanto. Però, io voglio rimanere con la condizione di dare di più. Prossima stagione non giochiamo la Champions e penso che sia una buona notizia. Può sembrare paradossale ma non siamo una squadra da Champions. Dobbiamo giocare domenica per l’Europa League e vogliamo tornare in competizione europea. Speriamo che l’arbitro fa solo la Champions e fa cagate in champions perché in Europa League siamo più umili di questo.