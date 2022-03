Mourinho: “Spinazzola non può giocare subito, ma ora è un atleta” – VIDEO

José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Vitesse, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Queste le sue parole:

“Siamo in un momento positivo. Sono 7 partite che non perdiamo, con 2 successi nelle ultime 2. La Conference è diversa, per loro è una grande motivazione giocare contro di noi. In questa fase siamo 16, la prossima settimana saremo 8, questo è importante”

L’ambiente sarà caldo…

Ho giocato tante volte in Olanda e non ho mai visto un prato così brutto come questo. Se non eravamo felici con l’Olimpico figuriamoci con questo, il campo è un disastro e mi preoccupa. L’ambiente è tosto, ma non è un problema, siamo consapevoli e abbiamo parlato dei dettagli che conteranno. Quello che è successo a Sofia non può accadere, la concentrazione deve essere alta.

Tutti devono farsi trovare pronti…

Tutti disponibili tranne Spina, ma anche lui ora ha il sorriso in faccia. Fa piccole cose con noi, e da solo lavora molto bene con lo staff. Non può giocare subito, ma ora è un atleta. Tutti gli altri sono a disposizione.