La Roma in serata è arrivata in Portogallo. I giallorossi si apprestano a iniziare la terza settimana della pre-season in Algarve, lo stesso luogo scelto negli ultimi due anni. Nella prima serata in terra lusitana, Mourinho ha postato una storia sul suo profilo Instagram facendo ironia sulle divise dello staff commentando: “I raccattapalle di Wimbledon sono tornati in Portogallo”.

Lo Special One ha fatto riferimento ai raccattapalle del torneo di tennis, terminato una settimana fa. Inoltre anche Dybala l’aveva commentato, facendo i complimenti ad Alcaraz per la vittoria.

Durante il ritiro la Roma affronterà il 26\07 il Braga, il 02\08 il Farense e il 06\08 il Tolosa. Nell’ultima amichevole disputata a Trigoria, la Roma si è imposta per 6-0 contro il Latina.