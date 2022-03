Mourinho: “Ritorno? Il lavoro principale è prima della partita. Non si pensa al derby, ma solo ad oggi”

José Mourinho, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Udinese-Roma. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

È tornato anche in campionato. Che sensazioni prova?

Non cambia tanto. Il lavoro principale è prima della partita. Emozionalmente sei più rilassato in panchina, per la facilità di comunicazione.

È stato molto a contatto con la squadra. Cosa ha recepito?

Professionalità. Solo questo. Abbiamo giocato giovedì, abbiamo esperienza per giocare anche domenica. Non è facile, fisicamente e psicologicamente contro una squadra che si è preparata per una settimana. Abbiamo perso con Venezia e Verona dopo Conference, per questo abbiamo deciso di stare insieme e per stare in condizione.

Sono diffidati Pellegrini e Zaniolo, ha detto qualcosa loro?

Non si pensa al derby, si pensa solo a questa partita. Il profilo di giocatori che ha l’Udinese, mi preoccupa solo loro. Hanno un gruppo che pressa tanto gli arbitri con decisioni, per questo non è facile. Se pensiamo al Vitesse e Lazio non abbiamo nessuna possibilità.