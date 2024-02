José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo addio alla Roma al podcast FiveUK di Rio Ferdinand. Queste le sue parole:

“L’esonero? È una decisione del proprietario. Bisogna rispettarlo, nemmeno discuterlo.”

È stata una delle cose più dolorose?

“Credo che anche tu la pensi come me: i tifosi sono sempre il cuore della squadra di calcio. Senza di loro non c’è nessuna squadra di calcio, ma c’è un’azienda che quando decide si deve rispettare. Posso dire che è quello che mi ha fatto più male. Posso dirlo perché ho dato tutto, ho dato il mio cuore, ho fatto scelte che potrebbero essere considerate non del tutto intelligenti dal punto di vista professionale. Ho rifiutato buone opportunità di lavoro. Il primo anno ho rifiutato il Portogallo e poi una grossa offerta dall’Arabia. Fu un’offerta enorme, di solito sono pragmatico nelle mie scelte e cerco di controllare le emozioni, ma in questa situazione ho deciso ascoltando le emozioni. Quindi quando sono stato mandato via dalla Roma mi ha fatto male. Ho la sensazione di aver portato tanta gioia ai tifosi, due finali consecutive non accadano spesso, specialmente in un club come la Roma. Quando camminavo per strada la gente mi urlava ‘Portaci a Dublino!’. Nella testa avevo in mente la terza finale europea consecutiva, ma bisogna rispettare la decisione del proprietario del club e io la sto rispettando”.

Ti sei sentito ricambiato dalla Roma?

“Non voglio parlare della Roma oltre a ciò che ho detto, non voglio andare nei dettagli. Non è la prima volta che lascio un club, ma è la prima volta che sento una sensazione diversa. Dopo aver lasciato un club o per tua decisione o per decisione della società bisogna andare avanti e imparare da quell’esperienza. Non voglio parlare pubblicamente di quanto accaduto”.