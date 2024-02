Nel prepartita di Feyenoord-Roma, Edoardo Bove ha parlato de match valido per il playoff di Europa League. Queste le sue dichiarazioni:

LE PAROLE AI MICROFONI DI SKY

Motivazione extra l’Europa?

Sono tutte partite importanti, in Europa soprattutto bisogna entrare in campo al massimo, sappiamo che partite ci aspettano e daremo di tutto per portarle a casa.

Come vi aspettate il Feyenoord? Pressing alto?

Si, sono molto aggressivi in casa e dovremmo farci trovare pronti.

Aggressivi loro ma anche tu, è la tua caratteristica principale?

Si, poi il mister fa le scelte in base alle partite, noi siamo tutti pronti a scendere in campo e daremo il massimo per questa partita.

I concetti nuovi che ha portato de Rossi?

Sicuramente dare la palla e muoversi, penso che lo stiamo facendo in queste prime partite, dobbiamo assimilarlo, ma più allenamenti facciamo e meglio ci troveremo.