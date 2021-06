Mourinho, rischio bagno di folla

Corriere dello Sport (R. Maida) – Dategli la Roma che non ne può più. “Senza calcio non so stare, vivo di calcio” racconta sempre José Mourinho, che non è affatto appagato dal ruolo di commentatore degli Europei e si sta preparando al trasloco per Roma. L’arrivo, salvo cambiamenti di programma che possono anticipare di 24 ore la data, è previsto per sabato prossimo, 3 luglio, all’aeroporto di Ciampino, area executive. Quella dei voli privati, utilizzata dai Friedkin.

Qualche giorno gli esperti di logistica della Roma hanno effettuato un sopralluogo per capire come organizzare lo sbarco. È prevedibile che tanti tifosi vogliano raggiungere lo scalo per accogliere l’allenatore più desiderato. Il problema è che in tempi di Covid tutto dev’essere organizzato in modo da scongiurare i rischi di assembramento. Le forze dell’ordine intanto sono già state allertate: non è escluso che, per ragioni di sicurezza sanitaria, Mourinho venga prelevato sotto bordo. Soprattuto se sullo stesso aereo dovessero volare anche i Friedkin, eventualità che non va affatto esclusa.