Corriere della Sera Roma (G. Piacentini) – Alla Roma è il giorno dei recuperi. José Mourinho ritrova quattro calciatori, il sorriso e forse. Il tecnico portoghese può guardare con ottimismo alla gara di domenica sera contro l’Empoli perché ieri Renato Sanches, Aouar, Zalewski e Paulo Dybala si sono allenati in gruppo e sono a disposizione. In recupero anche Mancini. Ancora assente Pellegrini, che verrà preservato per il match di Europa League, giovedì 21, in Moldavia contro lo Sheriff. Romelu Lukaku, rientrato dalla doppietta contro l’Estonia, guiderà l’attacco al fianco di Dybala per la prima volta in stagione.