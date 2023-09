Il Messaggero (G.L) – I due gol segnati da Romelu Lukaku in nazionale sono l’unica nota positiva in casa Roma in un inizio di stagione da incubo. Serviva un centravanti di peso in grado di centrare la porta senza troppe difficoltà e che rendesse la squadra più cinica. Big Rom è stato ingaggiato a cifre ben al di sopra di un normale prestito annuale proprio per dare una svolta a un attacco spuntato, passando per Belotti che non trova continuità, El Shaarawy fuori ruolo fino ad arrivare a Dybala troppo spesso in infermeria.

Romelu potrà poco o nulla senza un centrocampista efficiente nel verticalizzare come ha fatto Mangala martedì sera, oppure, senza esterni capaci di crossare con precisione. Come gioca il belga è chiaro protegge palla spalle alla porta e può fare sia la sponda per un attaccante dinamico alla Dybala, o girarsi spintonando il difensore e tentando la conclusione. Dunque, per rendere a dovere servirà il tocco di palla di Paredes, bravissimo in impostazione, più in difficoltà in fase di copertura. Oppure, Cristante ha le qualità per innescarle con un passaggio filtrante e una verticalizzazione. Decisivo sarà Pellegrini nel ruolo di mezzala sinistra, perché quando è in forma è il migliore della rosa nel creare occasioni.

In vista dell’Empoli sono tornati ad allenarsi tutti gli infortunati ad eccezione di Mancini e Pellegrini. Il capitano non verrà convocato, mentre il centrale è in fase di recupero. Sorride Abraham che ha pubblicato un video in cui palleggia, si dà la carica con un applauso e bacia lo stemma sulla maglia.