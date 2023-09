Corriere dello Sport (R. Tofanelli) – Gambe e testa proiettati alla partita di domenica contro la Roma. Si torna in campo per affrontare il quarto turno di campionato e l‘Empoli spera di muovere la classifica. Certo, l’impegno sulla carta sembra proibitivo ma gli azzurri hanno lavorato con grande intensità per sorprendere la squadra giallorossa. Negli ultimi giorni sono tornati in gruppo tutti i nazionali e hanno lavorato a scartamento ridotto soltanto Maldini e Destro ma soltanto in forma precauzionale dopo un lieve affaticamento lamentato dopo gli allenamenti di inizio settimana. Come contro la Juventus, anche davanti all’undici di Mourinho l’Empoli non dovrebbe abbandonare il 4-3-3 con Cancellieri dato in grande forma e leggermente favorito rispetto a Cambiaghi per completare il tridente offensivo.

Simone Batoni presentandosi alla sua nuova squadra ha parlato anche della trasferta nella capitale di domenica: “Abbiamo lavorato tanto per preparare al meglio questa sfida. Ci sono state delle defezioni per le nazionali ma sul campo ci siamo impegnati a fondo cercando una maggiore intensità di gioco“. Poi qualche parola sullo zero presente nella casella dei gol segnati. “E la cosa che manca di più e per questo abbiamo lavorato in questi giorni per finalizzare al meglio il volume di gioco”.