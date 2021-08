José Mourinho è sempre più carico e non lo nasconde affatto. Sul proprio profilo Instagram ha postato una foto dell’allenamento di questa mattina della Roma accompagnata da una didascalia che recita:

“Ragazzi top! Allenare a 38☀️ con intensità e focus non è per tutti. Meno male che la piscina ci aspetta“.

Un modo per elogiare il lavoro di tutto il gruppo che lo sta seguendo in tutto e per tutto sin dal primo giorno.