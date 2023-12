Mourinho, parla l’ex studente: “Lui non è mai cambiato. Dice le cose in faccia. Tanta gente lo amava, ma molti altri lo odiavano”

José Mourinho è riuscito non soltanto ad entrare nel cuore dei propri calciatori e tifosi, ma anche dei propri studenti. Il Sun infatti, ha intervistato un ex studente del portoghese (che svolgeva in quel tempo la professione di insegnante di educazione fisica, ndr). Queste le parole di Armenio Anjos:

“Lui aveva 23 o 24 anni, io 14 o 15. Non mi aspettavo che Mourinho fosse quello che è ora. Era lo stesso. È una cosa che amo di lui: Mourinho non è mai cambiato. Lui è sempre davanti a te. Qualunque cosa pensi di te, te la dirà. Gli voglio bene. Non ho mai smesso di amarlo, nemmeno a scuola. Non ero l’unico. C’era un sacco di gente come me che lo amava, ma un sacco di gente lo odiava. È come adesso”.

Anjos ha anche raccontato un aneddoto di dieci anni fa: “Ero in vacanza in Algarve. Sabato pomeriggio ho detto a mia moglie che l’indomani saremmo andati a vedere il Real Madrid. Ha detto: ‘Cosa? Ci sono 40°C e vuoi guidare da qui a Madrid solo per vedere Mourinho? Ho detto: ‘Ovunque vada, vado io’. Ho comprato i biglietti per sette persone, avevamo una macchina da sette posti. Ci sono volute otto ore. Siamo arrivati dieci minuti dopo il calcio d’inizio perché stavo cercando parcheggio. Siamo entrati, abbiamo guardato la partita, è stato un pareggio. Poi siamo tornati indietro per altre otto ore. Poi, dopo che il Real Madrid ha perso in semifinale di Champions League 2013 contro il Borussia Dortmund, Mourinho era in ginocchio. Mi dispiaceva così tanto per lui e sentivo di doverlo sostenere, così la domenica dopo sono volato a Madrid, sono andato al Santiago Bernabeu, ho pagato 300 sterline per un biglietto per vedere il Real Madrid battere il Siviglia e poi ho preso l’aereo per tornare indietro. Ero lì per vedere Mourinho, non mi interessa Madrid. Per quell’uomo, farò più di quanto farei per i miei figli”.