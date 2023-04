Mourinho: “Non mi interessano i tre gol, ma la vittoria. Mi ha colpito la gara di Llorente. Contento che i Friedkin siano venuti allo stadio”

Torna Mourinho e la Roma riprende a vincere. Al rientro dalla doppia squalifica – saltati Sassuolo e derby – lo Special One si risiede sulla panchina giallorosso e la Roma supera 3-0 la Sampdoria. I capitolini tornano così in zona Champions: 50 punti come l’Inter, due in più del Milan che stasera scenderà in campo contro il Napoli.

MOURINHO A DAZN

Soddisfatto della gara?

Sono soddisfatto, nel primo tempo 11 contro 11 era frustrazione. Nel primo tempo annuiamo creato gioco e avuto due opportunità chiarissime. L’inizio del secondo tempo è chiaro che in 10 l’altra squadra è sempre in difficoltà. Abbiamo fatto gol e magari per 10 minuti non abbiamo avuto l’ambizione di aumentare il vantaggio. Loro hanno avuto la palla e hanno dato la sensazione di pareggiare anche senza andare in realtà vicini al gol. Dopo abbiamo cambiato con Solbakken che ha più gamba e intensità e quando paulo è venuto dentro abbiamo avuto più gamba. Sono arrivati il secondo ed il terzo gol, che non sono la cosa più significativa, per me contano più i tre punti.

Tra le note positive di oggi la prestazione di Wijnaldum? Alza il livello Gini?

È come dire di Borja Valero, lui lo sentiva in arrivo questo tipo di prestazione Gini. Quello che mi ha reso soddisfatto è stata l’evoluzione progressiva di Llorente, che ha aspettato il suo momento, lavorando bene. Il fatto che lui non sia andato in Nazionale ha avuto modo di lavorare con Chris, non avevamo automatismi, ma si è inserito e ha lavorato molto bene. Da allenatore per me è la cosa che mi colpisce di piu, però Gini ha giocato molto bene.

Sui cori.

Stankovic non deve ringraziare, l’ho fatto per un grande uomo ed un amico, lo avrei fatto anche per altri. Io sono stato insultato in molti stadi in questo stadio e ho costruito un guscio attorno a me, penso che anche lui lo abbia fatto. Però non è bello se hai figli o famiglia, se allo stadio o a casa. I nostri tifosi sono fantastici, ma in quel momento ho pensato che potessero seguire il mio istinto, un amico non si tocca.

Sono maturi i tempi per incontrare i Friedkin?

Se erano allo stadio sono felice, ci possono stare quando vogliono, quando possono e quando decidono di stare. Io lavoro per loro è non devo fare nessun commento, sono contento che siano venuti, se vanno a casa contenti meglio. Se con i risultati e la manifestazione sempre emotiva dei romanisti, sono felice per loro e io lavoro per loro.

Che se ne parli a fine stagione o anche prima?

Che si parli di che? Della prossima partita? Ne parliamo la settimana prossima.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA