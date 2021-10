Mourinho: “Non lo so se è decisiva. Penso sempre che ogni partita lo sia”

José Mourinho, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Milan. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Uno scontro diretto, se n’è parlato tantissimo in questa stagione. Quanto è importante questo scontro diretto considerando i risultati delle altre?

Non lo so.

Può essere decisiva?

Non lo so. Penso sempre che ogni partita sia decisiva e che ogni punto sia importante.

Giocherà per la quarta volta con gli stessi 11. Crede che alla lunga la squadra possa pagare?

Ci sono delle squadre che non hanno problemi a cambiare giocatori, a fare cambi. Noi siamo una squadra con un profilo diverso.

Su Ibrahimovic. Come si ferma?

Non è solo lui, ovviamente è un giocatore incredibile. È una squadra, è il Milan. Non possiamo concentrarci su un solo giocatore. Ovviamente più lontano dall’area è più difficile per lui.