Mourinho, nessuna conferenza per la Sampdoria

Mourinho non terrà la classica conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Non solo: fatta eccezione per la Conference, non la terrà mai nelle gare infrasettimanali. Lo riporta Jacopo Aliprandi con un tweet:

🎙Niente conferenza pre #RomaSampdoria per #Mourinho: massima concentrazione sulla preparazione del match, l’ultimo di questo 2021. D’ora in poi niente conferenza nelle gara infrasettimanali (fatta eccezione per la Conference) #ASRoma #SerieA pic.twitter.com/6HLiHWISM1 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) December 20, 2021