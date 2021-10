Mourinho: “Napoli? Non è stata una sorpresa, mi aspettavo un grande campionato. Anche loro devono preoccuparsi di noi”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato nel pre partita del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Il Napoli per noi è stata una sorpresa quest’anno, anche per lei?

No, non per me.

Si aspettava un grande partenza del Napoli?

Mi aspettavo un grande campionato.

Lei ieri ha detto che anche il Napoli deve preoccuparsi, dobbiamo aspettarci una Roma aggressiva?

Noi dobbiamo preoccuparci, ma anche loro devono preoccuparsi. E’ così che giochiamo il campionato, anche nelle partite perse. Non mi interpretate male, dobbiamo rispettare la qualità di Insigne, Di Lorenzo, Mario Rui e chi è in panchina, ma anche loro hanno l’umiltà di sapere che abbiamo giocatori forti.

Quanti minuti ha Zaniolo nelle gambe?

Non lo so, per me 90′ ma vediamo.