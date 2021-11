Mourinho: “Il Bodo è una squadra fisica e in fiducia. Incredibile l’appoggio dei tifosi, loro vogliono le vittorie” – VIDEO

Josè Mourinho è intervenuto alla vigilia di Roma-Bodo/Glimt di Conference League ai microfoni del club. Queste le sue parole:

Partita decisiva?

Non è una partita decisiva, abbiamo 6 punti e 9 per giocare, però è una partita che se vinciamo abbiamo 9 punti e siamo in testa la girone ed è quello che vogliamo e che dobbiamo fare.

Che partita si aspetta domani? Il Bodo è una squadra molto fisica, ma anche con qualità…

Fisica, tecnica, tanta qualità e fiducia. Campioni di Norvegia nella prossima partita, perché hanno vinto contro il Molde che ha perso un’altra partita, hanno 6-7 punti di vantaggio. Saranno campioni penso prossima settimana, sono pieni di fiducia e pieni di gioia. Questo ha anche un peso nel calcio.

Su una cosa può sempre contare: ci saranno più di 40000 mila spettatori all’Olimpico…

Incredibile l’appoggio. Solo da ringraziare. Sin dal primo momento che abbiamo giocato in casa con il Casablanca, poi sempre di più. Solo da ringraziare. Non penso che loro vogliano parole, ma vogliono le vittorie. Vittorie non abbiamo potuto regalare sempre, ma come minimo quel sentimento che la squadra da tutto quello che ha e va fino all’ultimo secondo, come quando abbiamo perso con il Milan, loro devono essere sicuri che lo daremo.