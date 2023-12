Dopo l’ultima giornata del girone G di Europa League, la Roma è avanzata a 91 punti nella classifica momentanea del Ranking Uefa. Tre punti per la vittoria con lo Sheriff e due per il passaggio del turno, il bottino dei giallorossi, che staccano l’undicesimo posto (con Barcellona e Borussia Dortmund a quota 85). Ora la squadra guidata dallo Special One, mette nel mirino due club inglesi, il Chelsea (96 punti) e il Manchester United (92 punti). Due squadre allenate in passato da Mourinho e che in stagione non giocheranno altre partite in competizioni europee.