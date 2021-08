Mourinho e Sarri, le migliori medie punti in Serie A

Corriere della Sera (M. Perrone) – Davanti a tutti. Lazio e Roma, Mau e Mou. Dal 2003 le squadre della Capitale non vincevano contemporaneamente le prime 2 partite di campionato. Sì, certo, a punteggio pieno ci sono anche Inter, Milan e Napoli, ma loro due, José Mourinho e Maurizio Sarri, hanno la miglior media punti in Serie A fra tutti i 20 tecnici.

Il portoghese è largamente in testa a quota 2,20 mentre Sarri nello scorso weekend ha superato per appena un millesimo Allegri battuto dall’Empoli: 2,031 contro 2,030. Davanti a loro, nella storia della A, c’è solo Conte (2,26); ma non a caso, «approfittando» delle dimissioni lautamente retribuite del tecnico campione d’Italia in carica sono proprio Allegri, Mourinho e Sarri, in ordine di titoli, i 3 soli allenatori del 2021-22 che possono vantare scudetti (in Italia) in bacheca.

Mau e Mou sono separati da 4 anni d’età e 23 titoli. Il toscano, nato per sbaglio a Napoli, è del 1959 e ne ha vinti 2: l’Europa League con il Chelsea (2018-19) e lo scudetto con la Juventus (2019-20); il portoghese è del ‘63, anche lui di gennaio – ma Aquario “contro” Capricorno – e fra campionati (8) e coppe (17) è arrivato a 25 trofei, anzi 25 e mezzo, come dice lui, perché il Tottenham l’ha esonerato 6 giorni prima della finale di League Cup.