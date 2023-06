Insieme durante la stagione sulla panchina della Roma. Insieme anche in vacanza. José Mourinho e Nuno Santos sono insperabili. I due giallorossi si sono incontrati quest’oggi a Setubal, città natale di entrambi. E, in particolare, non in un posto qualsiasi ma nella strada dedicata a José.

Sul profilo Instagram, il preparatore dei portieri – e fedele collaboratore dello Special One, per cui cura anche le situazioni da palla inattiva – ha condiviso un post dell’incontro: “Poiché a Roma non abbiamo mai pranzato insieme, oggi ci siamo incontrati a Setubal per una camminata e mangiare pesce“, la testimonianza di Nuno.