Porte chiuse. Almeno nelle intenzioni dell’Atletico Madrid. I Colchoneros non sembrano intenzionati a volersi privare di Alvaro Morata, accostato negli ultimi giorni alla Roma. Intervenuto sulle frequenze di Onda Madrid, il numero uno biancorosso Enrique Cerezo ha parlato anche della situazione dell’attaccante iberico: “Quando un giocatore firma un contratto significa che saremo sicuri che giocherà nell’Atletico Madrid“. Cerezo ha poi aggiunto stizzito: “Non capisco perché mi vengano fatte certe domande”. Questa volta, però, magari potrebbe valere il (retro) pensiero di Mourinho, che in tempi non sospetti disse che “A volte i contratti non sono la cosa più importante”.