Il Tempo (M. Cirulli) – Mancano due giorni all’ultima partita del 2023 della Roma e i giallorossi vogliono cercare di interrompere una tendenza negativa legata alle gare in trasferta. Quella di sabato con la Juventus allo Stadium sarà infatti l’occasione per la squadra di Mourinho di migliorare una statistica dei giallorossi legata alle partite disputate fuori dalle mura dell’Olimpico.

Nelle 19 partite di Serie A affrontate nel 2023 infatti, i giallorossi sono riusciti a conquistare solamente 18 punti perdendo ben 9 volte. Non è bastato il calore dei romanisti che anche in trasferta hanno provato a spingere la squadra come sarà anche allo Stadium dove sono previsti più di duemila tifosi, con la società bianconera che aprirà anche il secondo anello a causa dell’elevata richiesta di biglietti per il settore ospiti. Dopo essere riusciti a sfatare il tabù legato alla vittoria contro un club di alta classifica grazie all’ottima prestazione contro il Napoli, la Roma vuole quindi cercare di ritornare alla vittoria anche in trasferta.

