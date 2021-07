Mourinho Day, volo Special per la Roma

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – E’ il giorno di Mourinho. Alle 14 sbarcherà a Ciampino con un volo privato (compagnia Friedkin) da Setubal. Fino a ieri pomeriggio era previsto Fiumicino, era stata prenotata una pista, ma in serata il programma è cambiato. La Roma ha attivato tutte le misure di sicurezza per blindare il suo arrivo. Tre van della società andranno all’aeroporto, il tecnico salirà su uno di questo direttamente dalla pista di atterraggio e lascerà Ciampino da un’uscita secondaria. Sarà accompagnato a Trigoria dove al momento è previsto che resti in isolamento per 5 giorni. I tifosi sperano di salutarlo all’arrivo presso il Centro Sportivo. Ieri ha salutato la sua città e non vede l’ora di calarsi nella realtà giallorossa: “Arrivederci Setubal“, ha scritto su Instagram. La prima giornata mediatica di Mourinho sarà gestita in esclusiva dal Friedkin Group. Non saranno coinvolti i media ufficiali. Oggi Trigoria sarà blindatissima. Il tecnico ritroverà i suoi collaboratori, alcuni hanno già cominciato a lavorare.