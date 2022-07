Mourinho blinda Bove e apre per Volpato

Tuttosport (F. Tringali) – Non solo Celik e Frattesi: Tiago Pinto si muove su più tavoli in vista di un mese di luglio intento sul fronte cessioni. L’oro della Roma sul mercato sono i giovani: Volpato e Bove gli esempi migliori. Il primo a Trigoria vorrebbero inserirlo come contropartita per facilitare il ritorno a casa di Frattesi, ma in realtà l’ad del Sassuolo, Carnevali, continua a spingere per il secondo. Bove per Mourinho però non è sacrificabile, il portoghese ritiene che possa essere utile un altro anno in giallorosso.