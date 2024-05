Nell’anticipo del sabato sera si sono affrontate Torino e Milan. I granata sono scesi in campo con un piglio diverso rispetto ai rossoneri. Lo si è visto bene fin da subito: alla fine del primo tempo i padroni di casa erano avanti grazie ai gol di Zapata, undicesimo in campionato, e Ilic.

Il secondo tempo inizia con il botto; neanche 20′ e Rodriguez trova la rete del tris con un gran sinistro sotto l’incrocio. Il gol di Bennacer su rigore ha fissato il risultato sul 3-1 finale.

Per gli uomini di Juric resta viva la speranza Europa, che per inevitabilmente passa dalla vittoria della Fiorentina in Conference.