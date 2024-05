La Roma sta preparando l’ultima partita casalinga della stagione, contro il Genoa, come testimoniato da un post pubblicato sul profilo X del club. De Rossi avrà quasi tutti gli uomini a disposizione. Anche Dybala che oggi ha svolto nuovamente l’intero allenamento in gruppo. Tutto rientrato pure per El Shaarawy, dopo una seduta individuale, oggi è tornato con i compagni. Continuano le assenze di Renato Sanches e Spinazzola, con quest’ultimo che punta a tornare nella trasferta di Empoli.

