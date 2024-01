La Gazzetta dello Sport (P. Archetti) – Bella partita, ricca, però con quel retrogusto di occasione mancata. Per la Roma soprattutto, che viene sorpassata dalla Lazio, rimane dietro al gruppone che punta alla Champions (è ottava). Adesso avrà una settimana piena di ostacoli, tra il derby di Coppa e il Milan a San Siro domenica. L’Atalanta, pure impegnata in Coppa Italia contro i rossoneri mercoledì, nel prossimo turno riceverà il Frosinone, ma forse sperava in qualcosa di più, visto come aveva iniziato e viste le frenate di Bologna e Fiorentina che le stanno davanti. Però Gasp evita la sesta sconfitta in trasferta e scansa pure il classico colpo di coda romanista nei finali di partita. Quando Lukaku non trova la porta in due chance nel giro di un minuto, all’80’, si capisce che non è serata da rimonta. Il meglio è stato offerto prima.