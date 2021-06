Mou, non solo Belotti: Roma alla prova del “9”

Il Messaggero (S.Carina) – Se per la porta e la mediana le idee sono chiare (la Roma conta di ufficializzare a breve Rui Patricio e Xhaka) le cose in attacco si complicano. Un conto è avere Dzeko in rosa, un conto è non averlo. Piace alla Juventus che però lo vuole gratis cosa che Pinto rifiuta visto che creerebbe una piccola minusvalenza. Bisogna tenere in considerazione le due possibilità: 1) Dzeko resta 2) Dzeko saluta. Il tentativo di arrivare a Belotti prima dell’Europeo è naufragato: la proposta di 15 milioni più 3 di bonus è stata rifiutata da Cairo. Il Gallo piace a Mourinho che comunque ha indicato altri profilo ed uno è quello di Daka che negli ultimi due campionati ha segnato 51 gol in 59 partite. Per stipendio è ancora abbordabile, meno di cartellino visto che costa 25 milioni. Va e viene invece Azmoun, anche lui in scadenza nel 2022 come Belotti.