Mou cuore di Roma: amore da sold out

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – “Con Mourinho fino all’inferno”. Basterebbe questo striscione esposto fuori Trigoria per far capire il legame che si è instaurato tra lo Special One e l’ambiente romano nonostante un avvio di stagione non esaltante ma comunque carico di emozioni.

Fiducia incondizionata nei suoi confronti, la maggioranza del tifo giallorosso è dalla parte di Mou, e si vede anche dai numeri. Sei sold out all’Olimpico dall’inizio della stagione, la Roma chiuderà il girone d’andata con una media di quasi 40mila spettatori a partita. Il famoso effetto Mourinho che ha portato ulteriore credito a una nuova proprietà che ha avviato un nuovo progetto partendo dal grande colpo sulla panchina. Roma pazza di Mou, ma anche lo Special One si è subito innamorato della capitale.

Mourinho ama vivere la città, girarla e conoscerla. E conoscere i suoi abitanti. Anche per questo inizialmente avrebbe voluto trasferirsi a Palazzo Taverna, tra Piazza Navona e Castel Sant’Angelo, una location mozzafiato ma complicata per raggiungere ogni giorno il Fulvio Bernardini. Ha optato allora per Roma Nord, quartiere Parioli, non distante dalla residenza di Dan Friedkin. Non il cuore di Roma ma una zona che ha subito apprezzato per il verde che la circonda, le vie esclusive e la riservatezza.