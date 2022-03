Mou, basta digiuno. Lo Special One a secco dal 2017: “Ma questa Roma può farcela”

“Ho disputato tante partite in Olanda e non ho mai visto un prato così brutto come questo. È inspiegabile. Se non eravamo felici del terreno dell’Olimpico figuriamoci con questo. Il campo è un disastro e mi preoccupa. Ci avranno fatto un concerto di “heavy metal” – scherza –. Vengo qui da più di venti anni di campi bellissimi e non so cosa sia successo qui. Una roba pericolosa per il calcio e i giocatori. Sarà difficile giocare, ma veniamo qui per fare risultato e vincere”. La prima spiegazione sembrava proprio portare ai concerti o ai festival musicali che spesso si tengono ad Arnhem nell’impianto del Vitesse.

Ma le limitazioni a cui il Covid ha costretto anche l’Olanda, in realtà fanno supporre altro. Cioè che il rifacimento del manto erboso effettuato a gennaio forse non è andato nel migliore dei modi, cosicché le tre partite di fila giocate in casa del Vitesse hanno contribuito al disastro. In ogni caso, a giugno il terreno sarà rifatto un’altra volta ma alla Roma, per un motivo o per l’altro, non interesserà affatto. La sensazione, però, è che Mourinho non cerchi alibi, perché vede una Roma all’altezza delle proprie ambizioni forse per la prima volta in stagione.