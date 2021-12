L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di “Tutti convocati“, in onda su Radio 24 della situazione che attraversa Mourinho e della partita tra Inter e Roma. Queste le sue parole: “Mourinho in difficoltà? È normale, è una nuova esperienza per lui, poi sta avendo anche tanti infortuni. Sabato sera contro di noi è stato un po’ sfortunato sul primo gol e gli è crollato il mondo addosso”.