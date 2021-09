L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando della Serie A e nominando anche la Roma di José Mourinho. Queste le sue parole:

“Seguo il campionato con grande attenzione. Mourinho ha ravvivato il torneo, è partito molto bene. La Serie A ha una squadra in più, la Roma, che punterà allo scudetto. Uno come Mourinho non punta al terzo posto. Josè non lo dirà mai, ma è lì”.