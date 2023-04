Mai sola Mai, in casa e in trasferta, e questo i tifosi romanisti lo sanno bene. Ennesima dimostrazione d’amore da parte del tifo giallorosso, che in poco più di 24h ha mandato sold out il settore ospiti dell’U-Power Stadium di Monza. L’appuntamento arriva in un momento delicatissimo per la Roma che disputerà 6 partite in 20 giorni tra cui le semifinali di Europa League contro il Bayern Leverkusen. Mai come in queste settimane servirà il 12esimo uomo in campo per la squadra di Josè Mourinho.