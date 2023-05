Monza-Roma, tantissimi anche i tifosi: saranno 2.197

Corriere dello Sport (R. Maida) – Ci sono tutti i giocatori, ci sono tantissimi tifosi: saranno 2.197 al Brianteo di Monza, settore ospiti esaurito da giorni, più qualche romanista che ha potuto acquistare un biglietto per assistere alla partita in tribuna.

Sarà una vera invasione popolare, non la prima e non l’ultima, nonostante l’impegno infrasettimanale: anche per le prossime partite stagionali, compresa la semifinale di Leverkusen per la quale i 1.800 biglietti disponibili sono evaporati in pochi minuti, il sold out provocato dai tifosi della Roma sarà sempre assicurato.

Sabato contro l’Inter è previsto il trentesimo sold out nelle ultime trentuno esibizioni con lo stesso risultato già sicuro per Roma-Bayer di giovedì 11. A seguire tutti al Dall’Ara per Bologna-Roma, domenica 14 alle ore 18. Poi appunto è fissata la seconda semifinale, in Germania.