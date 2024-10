Pagine Romaniste (L. Meriggioli, F. Castellucci) – Dopo la sconfitta europea contro l’Elfsborg, per la Roma è già tempo di voltare pagina, perché domenica alle 18.00 c’è il Monza all’U-Power Stadium per la settima giornata di Serie A. Mister Juric dovrà fare i conti con le assenze di Dybala e Hummels, che non sono partiti per la Lombardia. È invece stato reintegrato in rosa Zalewski. Il tecnico giallorosso ritrova anche Le Fée che ha recuperato dall’infortunio che lo aveva tenuto out per diverse settimane.

Tornano titolari Pellegrini, Mancini e Cristante, che erano solamente subentrati nella débâcle europea in Svezia. Il peso dell’attacco sarà sostenuto da Dovbyk, con alle sue spalle Soulé ed il capitano. La zona Champions dista solo due punti, con i ragazzi di Juric in cerca della terza vittoria consecutiva in Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONZA-ROMA

Pali giallorossi difesi come di consueto da Svilar, protagonista nelle ultime due uscite con Venezia ed Elfsborg. A difendere i pali della formazione romanista ci saranno Mancini, l’inesauribile N’Dicka e Angeliño, abbassato nella retroguardia a 3. In mezzo al campo torna Cristante, con Koné leggermente favorito per affiancarlo, a discapito di Pisilli.

Gli esterni saranno Celik ed El Shaarawy, con il compito di accompagnare entrambe le fasi nel match con il Monza. Sulla trequarti torna dal 1’ Pellegrini, che sarà affiancato da Soulé che sostituirà il connazionale Dybala, con Baldanzi pronto a subentrare. In attacco spazio all’ucraino Dovbyk, dopo il turno turnover di Europa League.

ARBITRA LA PENNA, AL VAR AURELIANO

L’arbitro della partita sarà La Penna, con Scatragli e Moro come assistenti. Il quarto uomo sarà Prontera, al Var Aureliano, coadiuvato dall’Avar Meraviglia. Nessun precedente con i giallorossi, mentre un pareggio per la squadra lombarda, con il Bologna, nella scorsa stagione.

DOVE VEDERE LA SFIDA

La gara sarà visibile su Dazn ma anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djuric.

Allenatore: Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Birindelli, D’Ambrosio, Bianco, Maric, Postiglione, Beretta, Martins, Valoti, Forson.

Squalificati: –

Indisponibili: Cragno, Ciurria, S. Vignato, Gagliardini, Petagna, Mota, Sensi.

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Zalewski, Le Fée, Paredes, Pisilli, Shomurodov.

Squalificati: –

Indisponibili: Saelemaekers, Dybala, Hummels.

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Scatragli-Moro.

IV Uomo: Prontera.

VAR: Aureliano.

Avar: Meraviglia.

Foto: Done_art10