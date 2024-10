È da poco terminata al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Genoa per 5-1. La gara, valida per la settima giornata di Serie A, ha visto i nerazzurri servire la manita ai liguri. Retegui show, che sigla la sua prima tripletta in campionato (24′, 50′, 74′). In rete per la squadra di Gasperini anche Ederson (60′) e De Roon (80′). A nulla serve il gol di Ekhator (83′) per gli ospiti.