Monza-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: El Shaarawy a sinistra, Celik arretra. Solbakken vicino a Pellegrini

Pagine Romaniste – Una sconfitta ed un pareggio. Ma ora urge la vittoria. Per non perdere la scia nella corsa Champions, magari per allungare in caso di un passo falso delle concorrenti, tra cui l’Inter attesa sabato alle 18. La Roma arriva a Monza falcidiata dagli infortuni e dalle assenze. Con il Milan, a pari punti, Kumbulla ha riportato la lesione del crociato del ginocchio destro, Belotti una frattura alla cartilagine costale e Matic è stato squalificato.

La penuria di difensori comporterà obbligatoriamente modifiche. Lo schieramento dovrebbe restare quello a tre: a dare man forte a Mancini ed Ibanez ci sarà Celik. L’arretramento del turco, tra i migliori contro il Milan, permetterà a Zalewski di partire titolare sulla destra. Spinazzola, non al meglio delle condizioni, dovrebbe lasciare spazio ad El Shaarawy.

Ad affiancare Pellegrini ci sarà dunque Solbakken. Dybala è convocato – così come tutta la squadra, andata in blocco a Monza eccezion fatta per Kumbulla che dovrà operarsi – ma partirà dalla panchina. Abraham unica punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Celik; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.