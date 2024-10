La Roma, attraversi un post su X, ha reso nota la lista dei convocati di Ivan Juric per il match di domani contro il Monza (leggi QUI l’elenco completo). Tra i nomi non appaiono quelli di Dybala e di Hummels, entrambi fuori per problemi fisici.

Ma come stanno i due giallorossi? La Joya ha percepito un fastidio durante l’allenamento di rifinitura ed è stato costretto a terminare la seduta prima della fine in modo da non peggiorare la situazione. Discorso diverso invece per Hummels che sarà fuori per una sindrome influenzale e febbre alta.