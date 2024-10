Nicola Zalewski, calciatore della Roma, era finito fuori rosa nelle scorse settimane. Adesso, però, il giallorosso sembra definitivamente rientrato nei piani della Roma ed è stato inserito nella lista dei convocati dal tecnico Ivan Juric in vista del match di domani contro il Monza. Come riportato da Filippo Biafora su X, ancora non c’è la firma di Zalewski per il rinnovo, ma le parti sono più vicine.

