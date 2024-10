La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 7ª giornata di campionato. La Roma sarà impegnata in trasferta contro il Monza, a dirigere la gara sarà: La Penna. Gli assistenti saranno Scatragli e Moro, con Prontera come IV uomo. Per Var e Avar sono stati designati rispettivamente Aureliano e Meraviglia.