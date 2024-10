Pagine Romaniste – All’U-Power Stadium non si va oltre il pareggio. La gara tra Monza e Roma termina per 1-1: ai giallorossi non basta la rete di Dovbyk al 61′, al 70′ arriva infatti il gol del pareggio dei brianzoli con Mota. Sul finale la Roma lamenta un chiaro fallo in area di rigore su Baldanzi che non viene sanzionato da La Penna. Nel primo tempo annullata una rete per l’attaccante ucraino giallorosso per fuorigioco.

TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, A. Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric.

Allenatore: Nesta.

A disposizione: Turati, Mazza, Caldirola, Birindelli, D’Ambrosio, Bianco, Maric, Postiglione, Beretta, Martins, Valoti, Forson.

Squalificati: –

Indisponibili: Cragno, Ciurria, S. Vignato, Gagliardini, Petagna, Mota, Sensi.

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño (71′ Hermoso); Celik (86′ Shomurodov), Koné, Cristante, El Shaarawy (18′ Zalewski); Soulé (71′ Pisilli), Pellegrini (86′ Baldanzi); Dovbyk.

Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Le Fée, Paredes.

Squalificati: –

Indisponibili: Saelemaekers, Dybala, Hummels.

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Scatragli-Moro.

IV Uomo: Prontera.

VAR: Aureliano.

Avar: Meraviglia.

Marcatori: 61′ Dovbyk (R), 70′ Mota (M).

Ammoniti: Soulé 26′ (R), Kyriakopoulos 60′ (M), Djuric 90+1′ (M), D’Ambrosio 90+3′ (M).

Espulsi: –

LIVE

SECONDO TEMPO

90+5′ – Termina la gara.

90+4′ – Conclusione altissima di Koné.



87′ – Fallo su Baldanzi in area di rigore, per La Penna si prosegue.



86′ – Entrano Shomurodov e Baldanzi, escono Celik e Pellegrini.



81′ – Tentativo da fuori area di D’Ambrosio, para Svilar.

78′ – Fallo di Ndicka su Djuric.

76′ – Giallorossi vicini al vantaggio con Koné.

71′ – Entrano Pisilli e Hermoso, escono Soulé e Angelino.

70′ – Dany Mota trova la rete del pareggio.

67′ – Dany Mota conquista un calcio di punizione.

61′ – GOL DELLA ROMA! Dobyk aggira il proprio marcatore, poi porta a spasso tutta la retroguardia del Monza e di sinistro batte a rete. 1-0 per la Roma!

55′ – Occasione per Pellegrini che conclude troppo centrale.

54′ – Fallo di Mancini.

50′ – Soulé conquista un calcio di punizione nella propria metà campo.

47′ – Fallo di Angeliño.

46′ – Inizia il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

45′ + 4 – Termina il primo tempo: è 0-0.

45′ – Sponda di Dovbyk, Angeliño prova il tiro al volo da lontanissimo ma termina sul fondo. Ci saranno 4′ di recupero.

40′ – Mancini e Angeliño si scontrano: ferita alla testa per il centrale toscano.

38′ – Celik raccoglie un cross e colpisce di testa: tiro debole e Pizzignacco blocca.

34′ – A terra anche Koné. Gioco fermo.

26′ – Giallo per Soulé che perde palla e compie un fallo tattico.

24′ – Koné vicinissimo al gol! Tiro a fil di palo deviato da Pizzignacco: è angolo.

22′ – Pellegrini a tu per tu con Pizzignacco mette di poco a lato.

18′ – El Shaarawy fuori per un problema fisico. Al suo posto Zalewski.

17′ – Maldini vicino al gol! Botta a colpo sicuro da circa 11 metri, Svilar si supera e devia in corner aiutandosi con i piedi.

16′ – Tutto confermato: si riparte dallo 0-0.

15′ – Koné colpisce il palo da fuori area. Sulla respinta va Dovbyk che mette in rete sotto al sette. Tutto fermo per off-side, check in corso.

11′ – Fallo di N’dicka nella linea mediana.

6′ – Dovbyk prova il tiro da fuori area, la difesa respinge.

1′ – Inizia il match!

PRE PARTITA

Ore 17:59 – Si osserva un minuto di silenzio per Franco Chimenti.

Ore 17:45 – Così Djuric nel pre partita:

Ore 17:37 – Le parole di Nesta prima di Monza-Roma:

Ore 17:28 – Le parole di Juric prima di Monza-Roma:

Ore 17:20 – Le parole di Cristante prima di Monza-Roma:

Ore 16:56 – Ecco l’undici iniziale scelto da Juric:

Ore 16:45 – La squadra della Roma è arrivata allo stadio.