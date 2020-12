Montiel, ecco il progetto di Pinto

Corriere dello Sport (R.Maida) – La Roma non scherza per Gonzalo Ariel Montiel. Ieri il presidente del River Plate, Gustavo D’Onofrio, ha spiegato che “non sono arrivate offerte per il giocatore”. Non è una bugia. Perché Tiago Pinto si è mosso per altre vie, cercando principalmente di capire quanto potesse costare l’operazione. Essendo in scadenza di contratto a giugno, il terzino della nazionale argentina ha molte proposte e le sta valutando, ferma restando l’intenzione di trasferirsi in Europa. Avendo 23 anni e una buona esperienza, risponde all’identikit perfetto per la Roma di Friedkin.

Leggi anche: Pastore torna ad allenarsi dopo l’intervento all’anca

Ma prima occorre vendere. O almeno liberare posti. Per un esterno destro che entra, può essere Bruno Peres a salutare Trigoria con sei mesi d’anticipo rispetto alla fine del contratto. Su di lui c’è il Benfica, guarda caso la squadra che Pinto ha mollato per la Roma. Al tempo stesso, De Sanctis sta cercando una sistemazione a Santon che in estate era stato vicino al Besiktas.