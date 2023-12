Vincenzo Montella, al termine dell’evento per la consegna del Premio Euro Mediterraneo tenutosi in Campidoglio, ha parlato della sua ex squadra, la Roma. Queste le dichiarazioni dell’attuale commissario tecnico della Turchia:

Come vede la Roma?

“La squadra è altamente competitiva”.

Calhanoglu?

“In questo momento è il miglior centrocampista d’Italia, forse del Mondo”.