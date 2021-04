Mondiali 2022, la Rai si prende tutto. Amazon (per il momento) resta ai box

La Gazzetta Dello Sport – Mezzo colpo di scena per l’assegnazione dei diritti tv, digitale e radio, del Mondiale 2022: la Rai si è presa tutte le partite, non sono le 28 delle “prime scelte” che saranno trasmesse sul primo canale. Niente Amazon, almeno per il momento. E’ possibile, però, che le voci su un coinvolgimento del colosso dell’e-commerce possano significare un probabile accordo per una cessione dei diritti in pay streaming delle altre 36 gare.

Leggi anche: Roma, arriva il Bologna ma si pensa già all’Ajax

Al momento attuale tutti i pacchetti sono nelle mani della tv pubblica. Soddisfatta la Fifa, che parla di “Processo di gara molto competitivo“. Oltre alle trattative per la sublicenza, la Rai dovrà lavorare pure sul palinsesto. I Mondiali in Qatar prevedono quattro orari per lo svolgimento delle partite: 11, 13, 16 e 20 ore italiane. Si giocherà dal 21 novembre al 18 dicembre e proprio la disputa in autunno, commercialmente molto favorevole per la tv, ha provocato un’offerta particolarmente importante: l’intera operazione sarebbe costata 160 milioni di euro.